Компания Adidas планирует вернуться к полноценной работе в России

Бренды Adidas и Puma принимают заявки от российских дистрибьюторов на новую коллекцию 2023 года. Компании закрыли монобрендовые магазины в России, но продолжают отгружать товар в розницу.

Кроме того, стало известно, что Adidas рассчитывает вернуться к полноценной работе в РФ. Но когда это произойдет – неизвестно.

Какие бренды ушли с отечественного рынка, а кто в итоге остался? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.