Эксперты рассказали, можно ли вернуть деньги с подарочных сертификатов

Некоторые зарубежные компании ушли с рынка РФ, однако их подарочные сертификаты остались. Покупатели сталкиваются с массовыми отказами возвращать за них деньги.

По некоторым подсчетам, речь идет о миллиардах рублей. Реально ли покупателям вернуть эти средства? И с кого их требовать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.