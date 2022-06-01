Эксперты заявили, что к августу ставки вернутся на уровень декабря 2021 года

Банк России понизил ключевую ставку до 11%. Теоретически, магазины и финансовые учреждения должны пересмотреть ценники и условия по займам.

По словам экспертов, к августу все вернется к тем же ставкам, которые были в декабре.

Когда лучше брать машину в кредит или квартиру в ипотеку? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.