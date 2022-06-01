АЗС под брендом Shell возобновили свою работу в Москве

Автозаправки под брендом Shell возобновили работу в Москве, их купил "Лукойл". Как сообщают информагентства, АЗС уже продают топливо, открыты магазины, однако программа лояльности Shell не действует.

По данным СМИ, на некоторых заправках сообщили, что продолжат работу под брендом Shell как минимум до конца года, а еще на одной сказали, что планируют провести ребрендинг в течение месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.