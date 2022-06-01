IKEA изменила график работы закрытых магазинов в России

С 1 июня компания IKEA переходит на новый график работы. При этом магазины остаются закрытыми. Об этом сообщили на сайте компании.

Режим меняют для отделов, которые занимаются приемом, обменом и возвратом товаров. Они будут открыты со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Также ежедневно открыт центр поддержки клиентов.

Магазины шведского ретейлера IKEA прекратили работу в России 4 марта. Сотрудники говорят о временной приостановке до 31 августа. Компания пообещала выполнить все обязательства по оформленным и оплаченным заказам, а также по выплатам своим сотрудникам.

Всего в компании оформлено почти 15 тысяч россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

