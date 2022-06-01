Немецкий Uniper заплатил "Газпрому" за топливо на условиях Москвы

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Основной импортер газа в ФРГ заплатил "Газпрому" по схеме, предложенной Москвой. О первом платеже сообщили в немецком концерне Uniper. Компания Shell Energy Europe, которая отвечала за поставки в Германию и датская Orsted с 1 июня российского топлива не получат. Они отказались платить за газ рублями.
Агентство Bloomberg в середине мая сообщало, что 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, чтобы платить за поставки. Тем временем из-за отказа оплачивать топливо по новым условиям "Газпром" уже приостановил поставки газа в Болгарию, Польшу, Финляндию и Нидерланды.
Ураган "Агата" у берегов Мексики разносит все на своем пути. По меньшей мере уже 11 человек стали жертвами, 21 человек пропал без вести. Мощный циклон, образовавшийся в восточной части Тихого океана, принес аномальные ливни и переполненные реки затопили низменности и поселения. Стихия признана одной из самых разрушительных за последние несколько лет. К сегодняшнему дню буря слегка сдала позиции и превратилась в тропическую депрессию. Над южной частью Мексики господствует пониженное давление и порывистый ветер. Специалисты полагают, что в ближайшие пять дней "Агата" может опять разыграться, на этот раз на Кубе.
Несколько жилых районов пришлось эвакуировать в американском городе Омаха. Накануне на химзаводе неподалеку случился крупный пожар. Густой токсичный дым накрыл окрестности. Кроме того, из-за ЧП без света остались более двух тысяч человек. Почему возникло возгорание, власти пока не озвучили. Точной информации о пострадавших до сих пор нет. Очевидцы делятся кадрами и рассказывают, что слышали взрывы. Предположительно, это были емкости с пропаном.
Выстрелы раздались на выпускном в кампусе университета Ксавьера в Новом Орлеане. Полиция подтвердила, что по меньшей мере три человека пострадали.
Стрелка задержали, на месте уже работают медики. Очевидцы рассказали, что вскоре после окончания выпускной церемонии завязалась драка, а затем раздалось от 5 до 12 выстрелов.
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