Производители хлеба заявили о готовности продавать изделия без упаковки

Производители хлеба хотят и дальше поставлять свою продукцию в магазины без упаковки. 1 июня истекает срок разрешения Роспотребнадзора, которое ввели в апреле.

О том, почему ведомство тогда пошло на уступки, много ли можно сэкономить на упаковке и насколько безопасно все для покупателей, – в эфире телеканала Москва 24.

