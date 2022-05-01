Западные бренды частично возобновляют работу в России

Терять российского потребителя не хотят во многих западных компаниях. Бренды, закрывшие свои магазины, постепенно возвращаться.

Один из самых ярких примеров – сеть гипермаркетов OBI, которая уже возобновила работу. Когда ждать возвращения других компаний и на каких условиях? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.