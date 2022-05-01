Ставка по льготной ипотеке в России снижена до 9%

Ставка по льготной ипотеке снижена до 9%. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Кроме того, программа льготной ипотеки продлевается до конца года. В сообщение, которое опубликовано на сайте правительства, говорится, что это позволит сделать более доступным жилье для российских семей и поддержать строительную отрасль.

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