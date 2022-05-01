Экономист оценил возможное эмбарго на нефть из России в Евросоюзе

Евросоюз намерен ввести полный запрет на российскую нефть уже к концу текущего года, а также отключить ряд российских и белорусских банков от системы SWIFT.

По информации издания Bloomberg, такие предложения содержаться в шестом пакете антироссийских санкций. Как действия европейских политиков влияют на экономику страны? Об этом расскажет экономический обозреватель Константин Цыганков.