Поставки вина из Евросоюза в Россию снизились почти на 40% и достигли минимума за последние шесть лет. Такие данные торговой статистики обнародовала Еврокомиссия. Показатель упал после повышения Москвой пошлин на импорт алкоголя из недружественных стран.

В Венесуэле на близкого соратника президента Николаса Мадуро Рафаэля Лакава обрушился шквал критики. Губернатор штата Карабобо выложил в Сеть видео с очередью из автомобилей марки Ferrari на чемпионате по гребле. Оно сразу стало вирусным, а венесуэльцы назвали происходящее показной роскошью.

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