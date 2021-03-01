Стабилизировать цены на сахар и подсолнечное масло больше не будут

Цены на подсолнечное масло и сахар в России, возможно, вернутся к рыночным показателям. Необходимости стабилизировать их и дальше нет, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Соглашение о стабилизации истекает только через месяц. В дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения, отметили в Минпромторге.

Соглашение о регулировании стоимости в конце прошлого года заключили с крупнейшими российскими ретейлерами и производителя продуктов. Тогда установили предельно допустимые цены на сахар и подсолнечное масло, которые действуют до 1 апреля. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.