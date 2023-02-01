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13:00

Экономика

Эксперты заявили, что ипотечные ставки потеряют свою привлекательность в РФ в 2023 году

Эксперты заявили, что ипотечные ставки потеряют свою привлекательность в РФ в 2023 году

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На рынке недвижимости 2023 год начался с повышения ставок по ипотеке. Эксперты прогнозируют, что для большинства заемщиков в этом году она растеряет свою привлекательность.

Однако ипотечные кредиты остаются главным фактором роста на рынке жилья, поэтому государство, банки и застройщики пытаются оживить интерес граждан к ипотеке.

Каким образом они это делают? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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