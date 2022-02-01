Курс доллара опустился ниже 77 рублей на Московской бирже

Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 77 рублей. Это произошло впервые с 24 января. Курс евро также снижается, европейская валюта торгуется ниже 87 рублей.

На прошлой неделе доллар резко шел вверх и стоил около 80 рублей. Эксперты считают, что одним из главных факторов нестабильности рубля является напряженная ситуация вокруг Украины. Западные СМИ постоянно пишут о возможном нападении России, а это приводит к нестабильности на фондовом и валютном рынках.

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