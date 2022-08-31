Новости часа: ситуация с выбросом вредных веществ в Подмосковье стабилизировалась

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с выбросом вредных веществ в Подмосковье из-за пожаров в Рязанской области стабилизировалась. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Москва рассчитывает, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС поможет прекратить ядерный шантаж со стороны Украины. Об этом заявил МИД РФ.

С 1 сентября безлимитные билеты можно будет активировать в течение 10 дней после покупки. Об этом рассказал Дептранс.