В Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха – Бирюков

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков рассказал о работе 15 станций контроля загрязнения воздуха, размещенных в Подмосковье.

"В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха", – уточнил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, в эксплуатацию на данный момент введены 5 сооружений. Они позволят обеспечить контроль качества воздуха и выявлять потенциально опасные загрязнения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.