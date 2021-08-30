Пять станций автоматического контроля воздуха установили в Подмосковье

Пять станций контроля воздуха установили в Подмосковье. Это оборудование позволяет улавливать мельчайшие частицы. И является частью единой системы экологического мониторинга Москвы и области, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Всего таких станций в Подмосковье планируют сделать 15. Следить за качеством воздуха в городе можно онлайн на сайте Мосэкомониторинга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.