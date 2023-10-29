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29 октября, 10:00

Экология

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе мешков для мусора

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе мешков для мусора

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При выборе мешков для мусора рекомендуется оценить свойства полиэтилена. Как отмечают эксперты, его производят из пластиковых гранул нескольких видов. Так, полиэтилен низкого давления – матовый и шершавый. Он обладает высокой плотностью и не переносит низких температур. Полиэтилен высокого давления – гладкий и полупрозрачный. Он сильно растягивается, обладает повышенной прочностью, устойчив к порезам и проколам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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