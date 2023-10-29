Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе мешков для мусора

При выборе мешков для мусора рекомендуется оценить свойства полиэтилена. Как отмечают эксперты, его производят из пластиковых гранул нескольких видов. Так, полиэтилен низкого давления – матовый и шершавый. Он обладает высокой плотностью и не переносит низких температур. Полиэтилен высокого давления – гладкий и полупрозрачный. Он сильно растягивается, обладает повышенной прочностью, устойчив к порезам и проколам.

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