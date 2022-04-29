Специалисты нашли источник загрязнения реки в подмосковном Видном. Вода в Купелинке окрасилась в пугающе-красный цвет. На проблему обратили внимание местные жители и сообщили экологам. Видео эко-катастрофы также разместили в соцсетях.

Как рассказали в региональном минприроды, по предварительным данным, источником загрязнения стал колодец на соседней с очагом загрязнения промзоне. Теперь предстоит найти виновных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.