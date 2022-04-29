Подмосковная речка Купелинка окрасилась в ярко-пурпурный цвет

Речка Купелинка в подмосковном городе Видном окрасилась в ярко-пурпурный цвет. Первыми это заметили местные жители и сообщили экологам.

По словам жителей Видного, Купелинка меняет цвет не в первый раз. Несколько лет назад она окрасилась в кислотно-зеленый. Тогда проблему связали с очистными сооружениями.

Из-за чего река стала цветной на этот раз, выясняют специалисты. Они уже занимаются экспертизой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.