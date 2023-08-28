Поставки из Японии будут проходить проверку на радиацию

Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за качеством рыбы и морепродуктов, которые поставляет Япония. Все партии будут проходить тщательную проверку по радиологическим показателям.

Это решение ведомства связано с выбросами в океан воды с аварийной японской станции "Фукусима-1". Не исключена и возможность ограничения поставок, добавили в Россельхознадзоре.

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