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28 августа, 22:30

Экология

Поставки из Японии будут проходить проверку на радиацию

Поставки из Японии будут проходить проверку на радиацию

Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за качеством японских рыбы и морепродуктов

В пойманной неподалеку от АЭС "Фукусима-1" рыбе не нашли следов трития

В пойманной рядом с "Фукусимой-1" рыбе не обнаружен тритий – управление рыболовства Японии

Эксперты сомневаются в достоверности проб из океана после сброса в него воды с "Фукусимы"

Пробы из океана после сброса в него воды с "Фукусимы-1" оказались в норме

Россельхознадзор ввел усиленный контроль рыбной продукции из Японии

Императорские пингвины в Антарктиде потеряли птенцов из-за таяния льдов

Россия может ограничить ввоз рыбной продукции из Японии

Сброс воды для охлаждения АЭС "Фукусима-1" опасений не вызывает – Росрыболовство

Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за качеством рыбы и морепродуктов, которые поставляет Япония. Все партии будут проходить тщательную проверку по радиологическим показателям.

Это решение ведомства связано с выбросами в океан воды с аварийной японской станции "Фукусима-1". Не исключена и возможность ограничения поставок, добавили в Россельхознадзоре.

Стоит ли ждать подорожания рыбной продукции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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