Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Экология

Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за качеством японских рыбы и морепродуктов

Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за качеством японских рыбы и морепродуктов

В пойманной неподалеку от АЭС "Фукусима-1" рыбе не нашли следов трития

В пойманной рядом с "Фукусимой-1" рыбе не обнаружен тритий – управление рыболовства Японии

Эксперты сомневаются в достоверности проб из океана после сброса в него воды с "Фукусимы"

Пробы из океана после сброса в него воды с "Фукусимы-1" оказались в норме

Россельхознадзор ввел усиленный контроль рыбной продукции из Японии

Императорские пингвины в Антарктиде потеряли птенцов из-за таяния льдов

Россия может ограничить ввоз рыбной продукции из Японии

Сброс воды для охлаждения АЭС "Фукусима-1" опасений не вызывает – Росрыболовство

Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1"

Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за качеством рыбы и морепродуктов, которые поставляет Япония. Все партии будут проходить тщательную проверку по радиологическим показателям.

Такое решение приняли после новости о том, что в Тихий океан начался сброс воды из резервуаров атомной электростанции "Фукусима-1". Подробнее о том, что будет с ценами на рыбу после слива воды с радиоактивным изотопом, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экологияедавидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика