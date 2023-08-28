Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за качеством японских рыбы и морепродуктов

Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за качеством рыбы и морепродуктов, которые поставляет Япония. Все партии будут проходить тщательную проверку по радиологическим показателям.

Такое решение приняли после новости о том, что в Тихий океан начался сброс воды из резервуаров атомной электростанции "Фукусима-1". Подробнее о том, что будет с ценами на рыбу после слива воды с радиоактивным изотопом, – в эфире телеканала Москва 24.