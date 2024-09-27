Москва работает по двум приоритетным направлениям для снижения вредных выбросов и повышения энергоэффективности города. Об этом на международном форуме "Российская энергетическая неделя" рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Вице-мэр отметила, чтобы снизить вредные выбросы, в Москве в первую очередь развивается система общественного транспорта. Здесь приоритет отдан рельсовому транспорту как самому экологичному.

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