Новости регионов: берега Азовского моря покрылись густой пеной

Прибрежная полоса Ейского лимана на Азовском побережье покрылась густой пеной. Отдыхающие сравнивают ее с парным молоком и рафом (кофейный напиток. – Прим. ред.). По словам экологов, это нормальное явление для августа. Эта пена – результат разложения органического вещества, предположительно, водорослей.



Между тем в аэропорту Барнаула из-за густого тумана сбилось расписание полетов. Некоторым рейсам задерживают отправление, а уже подлетающим к городу самолетам не дают разрешения на посадку. Прилеты и вылеты откладывают в среднем на 1,5–2 часа. Один из рейсов, следовавший в Барнаул из Москвы, экстренно сел в Новосибирске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

