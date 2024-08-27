Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 08:15

Экология

Новости регионов: берега Азовского моря покрылись густой пеной

Новости регионов: берега Азовского моря покрылись густой пеной

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе Мосэкомониторинга

Новости мира: 36 человек погибли в результате наводнения на границе Индии и Бангладеш

Новости мира: пляжи турецкого курорта Измир покрылись слоем погибшей рыбы

"Азбука вкуса" запустила экологическую акцию в Москве

Туристы в Анапе потребовали компенсацию за испорченный отдых

Волонтеры ЮЗАО провели уборку территории в пойме реки Котловки

Новости регионов: экологи из Анапы пожаловались на неаккуратных туристов

Москвичи стали активнее пользоваться программой раздельного сбора мусора

Сотрудники департамента природопользования проинспектировали столичный район Солнцево

Прибрежная полоса Ейского лимана на Азовском побережье покрылась густой пеной. Отдыхающие сравнивают ее с парным молоком и рафом (кофейный напиток. – Прим. ред.). По словам экологов, это нормальное явление для августа. Эта пена – результат разложения органического вещества, предположительно, водорослей.

Между тем в аэропорту Барнаула из-за густого тумана сбилось расписание полетов. Некоторым рейсам задерживают отправление, а уже подлетающим к городу самолетам не дают разрешения на посадку. Прилеты и вылеты откладывают в среднем на 1,5–2 часа. Один из рейсов, следовавший в Барнаул из Москвы, экстренно сел в Новосибирске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экологиярегионытранспортвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика