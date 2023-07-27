Ученые назвали причину экстремальной жары в Европе

Ученые озвучили причину экстремальной жары в Европе. По их словам, все из-за температуры в мировом океане. Она достигла максимальной отметки за последние 174 года, это также вызвало ураганы и наводнения в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.

Издание отмечает, что урон от природных катаклизмов в ближайшие десятилетия может дойти до триллиона долларов. Рост температуры в мировом океане угрожает не только человечеству. В воде гибнет флора и фауна из-за токсичных водорослей, которые активно размножаются в тепле. К примеру, вблизи Майами температура прибрежных вод Атлантики достигла 32 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.