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27 июня, 22:15

Экология

В Анапе и Темрюкском районе из-за очистки территорий от мазута закрыты 150 пляжей

В Анапе и Темрюкском районе из-за очистки территорий от мазута закрыты 150 пляжей

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В Анапе и Темрюкском районе временно закрыты 150 пляжей – на них продолжается механизированная очистка территории после загрязнения побережья мазутом. На входах установлены предупреждающие аншлаги, а сотрудники служб разъясняют отдыхающим правила безопасности.

Очистка пляжей ведется уже несколько месяцев. Специалисты регулярно проверяют качество воды, воздуха и песка. По состоянию на 24 июня отклонения от норм зафиксированы только на песчаном пляже Анапы, на остальном побережье показатели в пределах нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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