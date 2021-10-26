В ближнем Подмосковье начали работать 15 станций контроля воздуха

Качество воздуха в Москве за 10 лет улучшилось больше, чем в два раза. Чтобы следить за состоянием окружающей среды, 15 автоматических станций контроля воздуха заработали в ближайшем Подмосковье. Оборудование – часть единой системы экологического мониторинга Москвы и области.

Приборы анализируют концентрацию вредных веществ, затем данные отправляются в единый аналитический центр. Эти станции работают в Щелкове, Мытищах, Долгопрудном, Химках, Красногорске, Одинцове. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.