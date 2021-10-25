В столице за 10 лет качество воздуха улучшилось более чем в два раза

Москва за 10 лет сократила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем в два раза. Об этом рассказали на заседании сети Всемирной организации здравоохранения "Регионы – за здоровье".

Этого удалось достичь за счет перехода на более экологичные виды топлива и развитие более современного транспорта. "Регионы – за здоровье" – официальная сеть ВОЗ, созданная в 1993 году. Она объединяет города и страны, которые активно улучшают городскую среду и решают экологические проблемы.

В сеть ВОЗ "Регионы – за здоровье" входят регионы из 22 стран мира, в том числе Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Норвегии и Португалии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.