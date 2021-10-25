В Московской области начали работать 15 станций контроля воздуха. Уточняется, что это оборудование является частью единой системы экологического мониторинга Москвы и области.

На крыше автоматических станций установлены воздухозаборники. Специальные приборы анализируют концентрацию вредных веществ, затем данные отправляются в единый аналитический центр.

Отмечается, что эти станции установили в Щелкове, Мытищах, Долгопрудном, Химках, Красногорске, Одинцове, поселке Ленинском, Подольске, Дзержинском, Балашихе, Люберцах и Павловском Посаде.

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