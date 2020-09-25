"Сортировочная": Реинтродукция

Прямо сейчас происходит шестая волна вымирания видов, и виновато в этом человечество. Люди своей деятельностью разрушают экосистемы и принципиально меняют биосферу Земли.

Однако еще люди развивают науку, и, возможно, скоро смогут восстанавливать вымершие виды животных. Некоторые ученые уже сегодня всерьез занимаются проблемой воскрешения мамонта.

Реально ли создать "Парк Юрского Периода" и оживить исчезнувших животных? Как уничтожение биоразнообразия на планете влияет на экологию и нашу жизнь? Почему экологи – видовые эгоисты? И не угрожает ли вымирание человечеству?

Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".

