"Сортировочная": Глобальное потепление

Проблемы мировой энергетики стремительно приближают глобальную климатическую катастрофу. Уровень вредных выбросов от сжигания ископаемого топлива только растет, температура в Арктике и Антарктиде бьет рекорды, а ученые уже устали предупреждать о последствиях.

Нехватка еды и воды, природные катаклизмы, рост напряженности и конфликтов, десятки миллионов климатических беженцев – все это уже реальность и дальнейшие прогнозы не вселяют оптимизма.

Как политика влияет на климат, а климат на политику? И сколько осталось времени у человечества, чтобы хоть что-то изменить? Об этом – в новом выпуске проекта "Сортировочная".

