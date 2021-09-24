Эксперты прокомментировали отказ французских брендов одежды от натурального меха

Французский холдинг Kering, куда входит много известных люксовых брендов, объявил о полном отказе от натурального меха.

Такое решение является данью зеленой моде, поддержкой двойных стандартов и пиаром или реальной заботой о животных? И действительно ли натуральный мех так вреден для экологии?

Мы обсудили эти противоположные точки зрения с нашими гостями: дизайнером Эмилем Шабаевым и стилистом-имиджмейкером Мариной Жадовской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

