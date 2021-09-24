Французские люксовые бренды откажутся от использования натурального меха

Французский холдинг Kering, куда входит много известных люксовых брендов, объявил о полном отказе от натурального меха. Это значит, что уже в следующем году коллекции домов моды Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta и Brioni будут без шуб и даже мелких меховых аксессуаров.

В компании объявили, что таким образом поддерживают зеленый тренд на экологичность. Еще в 2019 году Kering опубликовала руководство по обращению с животными, которые потом используются в текстильной промышленности и модной индустрии.

Авторы документа прописали даже, как нужно содержать страусов и питонов для экстравагантных нарядов. Их и дальше будут использовать в модной индустрии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.