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24 мая, 15:15

Экология

В Санкт-Петербурге завершился XI Невский экологический конгресс

В Санкт-Петербурге завершился XI Невский экологический конгресс

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В Санкт-Петербурге прошел XI Невский Международный экологический конгресс. Эксперты из Москвы рассказали коллегам о мерах, которые принимаются в столице для сохранения экологического баланса на фоне урбанизации.

Среди них – переход на экологичный транспорт: электробусы уже составляют треть автобусного парка города, а также внедрение водного электротранспорта. По итогам конгресса участники договорились о сотрудничестве в экологических проектах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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