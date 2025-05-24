24 мая, 15:15Экология
В Санкт-Петербурге завершился XI Невский экологический конгресс
В Санкт-Петербурге прошел XI Невский Международный экологический конгресс. Эксперты из Москвы рассказали коллегам о мерах, которые принимаются в столице для сохранения экологического баланса на фоне урбанизации.
Среди них – переход на экологичный транспорт: электробусы уже составляют треть автобусного парка города, а также внедрение водного электротранспорта. По итогам конгресса участники договорились о сотрудничестве в экологических проектах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.