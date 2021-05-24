Москвичам предлагают присоединиться к озеленению города

Депутат Госдумы Ирина Белых считает, что озеленению мегаполиса сейчас нужно уделить большее внимание. Нужно, чтобы каждый москвич был ответственен за сохранение "зеленых легких" города. В столице уже давно действует компенсационная программа по высадке деревьев и кустарников, к которой легко присоединиться.

"Если невозможно с точки зрения сетей коммунальных, то можно значит кустарники сажать, все равно надо, вот программа 1 000 000 деревьев в Москве по последним данным 12 666 565 жителей москвичей, конечно эта цифра меняется, но я хочу, чтобы было столько же деревьев, поэтому нам работать еще очень много, и тогда у каждого человека будет дерево, должно быть комфортная жильё и москвичи будут спокойно рожать и растить детей", – отметила Ирина Белых.

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