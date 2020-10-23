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Новости

23 октября 2020, 22:30

Экология

В РАН назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке

В РАН назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке

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В РАН назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке. Экологическую катастрофу у побережья Камчатки вызвали токсичные водоросли, а не техногенная авария.

К такому выводу пришли эксперты после многочисленных тестов и экспериментов. Результаты сегодня озвучили в академии наук.

В сентябре местные серферы рассказали о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. 16 человек после ныряния обратились за помощью к медикам. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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