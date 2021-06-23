В Москве превышена допустимая концентрация оксида азота

В московском воздухе превышена допустимая концентрация оксида азота. По словам экспертов, до 11:00 жителей столицы ждут неблагоприятные метеорологические условия. Из-за жары и безветрия воздушные массы не перемешиваются и это приводит к накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Оксид азота – производное, прежде всего, выхлопов автотранспорта. В высоких концентрациях он влияет на органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых и заканчивая отеком легких. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.