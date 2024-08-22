Новости мира: пляжи турецкого курорта Измир покрылись слоем погибшей рыбы

В турецкой курортной провинции Измир побережье покрылось тысячами тонн погибшей рыбы. Причины экологической проблемы сейчас устанавливаются, однако она появилась сразу за масштабными лесными пожарами, охватившими регион. С огнем не могли справиться несколько суток. Пламя уничтожило десятки жилых домов. Из опасных районов эвакуировали более 4 тысяч человек. В настоящее время, как сообщают местные власти, ситуация под контролем.

Токийское метро сейчас больше напоминает аквапарк. Из-за сильного дождя станции затопило, а спуск в подземку превратился в водопад. Но, несмотря на это, поезда не прекратили движение. Тем временем, японские метеорологи подсчитали, что за несколько часов на столицу выпало 100 миллиметров осадков и это рекорд.

В Иерусалиме полиция избила и силой убрала с дороги ультраортодоксальных евреев, которые выступили против нового законопроекта, который может положить конец их освобождению от военной службы. Ранее Верховный суд постановил, что статус учащегося в высшем религиозном учебном заведении больше не исключает студентов из призывных списков.



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