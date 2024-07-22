Новости мира: до 20 тонн рыбы погибло в реке в Бразилии

Экологическая катастрофа произошла в Бразилии: там на поверхность одной из рек всплыли тысячи мертвых рыб. По мнению экологов, это произошло из-за сброса отходов с одного из местных заводов по производству сахара. Если его вину докажут, то компании грозит крупный штраф. По предварительным подсчетам, в реке погибло до 20 тонн рыбы.

Сильные лесные пожары настигли округ в Калифорнии, пострадали два города. Пожарные пытаются локализовать возгорание, однако огонь распространяется на большие территории, поэтому местные жители покидают свои дома.



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