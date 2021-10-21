За три недели жители Подмосковья сдали 6,5 тыс автомобильных шин на переработку

За три недели жители Подмосковья сдали 6,5 тысячи автомобильных шин на переработку. Сейчас там проходит экологическая акция от министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Сдать покрышки можно в нескольких точках сбора, а заодно и выиграть новые. Для этого нужно сделать фото с шинами и разместить фотографию в Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

Из покрышек делают резиновую крошку, текстильное волокно и многое другое. Все это можно использовать при строительстве детских площадок и в качестве утеплителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.