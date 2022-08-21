Жители нескольких районов Москвы снова пожаловались на запах гари

Жители нескольких районов Москвы сегодня снова пожаловались на запах гари. По словам метеорологов, его в столицу снова принес ветер из Рязанской области, где уже несколько суток горят леса.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие дни улучшения ситуации ждать не стоит. Жаркая сухая погода и юго-восточный ветер по прежнему будут способствовать образованию в Москве серой дымки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.