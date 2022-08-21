Общая площадь природных пожаров в России за сутки выросла больше чем на 17 тысяч гектаров. Такую информацию дают специалисты федеральной Авиалесоохраны.

В субботу, 20 августа, удалось ликвидировать 52 лесных пожаров. Еще 90 продолжают гореть. Больше всего лесов полыхает в Якутии. На втором месте пожар в Рязанской области, справиться с огнем там не могут уже несколько суток. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.