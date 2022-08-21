Эксперты предупредили о высокой концентрации вредных веществ в воздухе Москвы

О том, что 21 августа концентрация загрязняющих веществ от пожаров в Рязанской области достигнет максимума, предупредили специалисты центра погоды "Фобос".

Утром воскресенья москвичам лучше не распахивать окна и не открывать форточки, предупреждают эксперты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.