Густой смог окутал Юго-Восток Москвы. Такие видео снимают жители Некрасовки. Серая дымка уже с утра, она практически скрывает дома на другой стороне дороги.

К ней прибавляется и сильный запах гари. Нечем дышать, жалуются очевидцы. Подобная ситуация наблюдается и в других районах города. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.