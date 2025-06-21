Новости регионов: акваторию Охотского моря очистят от затонувших кораблей

Акваторию Охотского моря очищают от затонувших судов. Среди них – корабли, шхуны и подводная лодка. Сначала дроны и водолазы обследуют дно и составляют подробную карту расположения объектов, а потом суда вытаскивают, распиливают на части и отправляют на утилизацию. Работы идут в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". До 2030 года со дна моря поднимут около 100 судов.

Между тем российский самолет Superjet перелетел через всю страну из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский. Это первый такой длительный полет на отечественных двигателях ПД-8. За 9 часов борт преодолел 6 тысяч километров и сделал 2 промежуточные посадки в Иркутске и Новосибирске. Полет проходил на высоте 12 тысяч метров. Как отметили в компании "Ростех", все прошло успешно – бортовые системы работали без замечаний. Теперь Superjet готов к сертификационным испытаниям.

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