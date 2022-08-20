Концентрация взвешенных частиц не превышает допустимых значений – Бирюков

Концентрация взвешенных частиц, из-за которых ощущался запах, не превышает допустимых значений – Бирюков.

Входы и выходы из метро возле стадиона "Открытие Банк Арена" могут ограничить из-за концерта – Дептранс.

У Москвы есть доказательства применения ВСУ против российских военных химических отравляющих веществ – Минобороны.