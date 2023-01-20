Босния оказалась на грани экологической катастрофы из-за погоды

Из-за погодных аномалий Босния оказалась на грани экологической катастрофы. После сильнейших осадков тысячи кубических метров плавучего мусора прибило течением к плотине, неподалеку от ключевой гидроэлектростанции.

Пластиковые бутылки, ржавые бочки и даже старые холодильники образовали огромные острова, и приток мусора не прекращается. По предварительным оценкам, за несколько дней в реке Дрина скопилось около 10-ти тысяч кубометров отходов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.