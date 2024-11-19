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19 ноября, 11:30

Экология

Новости регионов: сотнями мертвых медуз усыпано побережье Авачинской бухты

Новости регионов: сотнями мертвых медуз усыпано побережье Авачинской бухты

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Сотнями мертвых медуз усыпано побережье Авачинской бухты почти в центре Петропавловска-Камчатского. Местные жители говорят, что такого еще не видели. Однако специалисты утверждают, что это не экологическая катастрофа. Они отмечают, что завершился жизненный цикл медуз, а тела прибило к берегу волнами.

На Камчатке также прикрыли подпольный рыбный цех. Полиция изъяла продукции на 10 миллионов рублей. В нескольких контейнерах оперативники нашли более 20 тонн лосося, 300 килограммов красной икры и 70 килограммов мяса краба. Возбуждено два уголовных дела.

В Якутии на одной из трасс водители были вынуждены сделать продолжительную остановку, чтобы пропустить необычных пешеходов. Дорогу пересекали тысячи оленей. Ситуация достаточно привычная для республики.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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