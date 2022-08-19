Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы к 21:00 снизилась в 6,5 раз – Мосэкомониторинг.

Московские специалисты продолжают работу по локализации пожаров в соседних регионах – Бирюков.

Чтобы не допустить пожаров, в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха – власти.