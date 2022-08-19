Показатели по примесям в воздухе не превысили допустимых значений в Москве

Воздух в Москве – в норме. После смога, который пришел из Рязани, показатели по примесям снизились в разы. Новых сообщений о запахе гари от москвичей не поступало. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства.

Концентрации взвешенных частиц не превысили допустимых значений и зафиксировались на низком уровне, рассказали специалисты. Есть ли риск, что ситуация со смогом повторится? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.